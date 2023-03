Lily Libeert (38) van chocoladebedrijf Libeert genomineerd voor ‘Personality of the Year’: “Ons product bezorgt mensen al 100 jaar een glimlach op het gezicht”

De Gondola Storecheck Personality Award is een prijs in de Belux foodretail- en consumptie-industrie. De prijs bekroont een persoonlijkheid die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet voor zijn of haar bedrijf en sector. “Niet enkel bedrijfsresultaten en -prestaties komen in aanmerking, maar een totaliteit van verschillende parameters worden in acht genomen”, aldus de organisatoren.

Fijne verrassing

Figuurtjes en tabletten

“ In 2015 wijzigde de naam in Libeert en ondertussen hadden we al even Komen als onze uitvalsbasis.” Libeert maakt zowel figuurtjes in chocolade en tabletten en levert producten in onder meer Frankrijk, Duitsland, het VK tot zelfs in Australië. “Natuurlijk zou ik de award graag winnen”, zegt Lily. “Maar die zou niet alleen voor mezelf zijn, maar iedereen die mee helpt bouwen aan ons chocoladebedrijf.” Stemmen op Lily kan hier nog tot morgen woensdag. Of de CEO de award op haar naam schrijft, weten we op 23 maart. De winnaars worden die dag bekend gemaakt tijdens het Gondola StoreCheck Personality of the Year diner in Zaventem.