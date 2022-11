Kwb Moorsele zamelt opnieuw speelgoed in voor ‘Elk kind een Sint’: “Ook voor Kerst kan je bij ons terecht voor speelgoed”

Kwb Moorsele en beweging.net zamelen voor de tiende keer speelgoed in voor kinderen van armere gezinnen zodat ook die kinderen recht hebben op speelgoed van de Sint en de Kerstman. “Zoals elk jaar zijn we op zoek naar goed, proper en bruikbaar speelgoed”, zegt Inge Goemaere van kwb Moorsele. “Als het kan ook iets dat educatief is en liefst niet batterij verslindend. We voelen dat onze actie dit jaar nog meer nodig is dan anders met de hoge energieprijzen en crisissen die elkaar in sneltempo opvolgen.” Dit jaar krijgt de inzamelactie ook een mooie financiële geste van Sint-Elooiscomité dat is opgehouden te bestaan. “Met het overschot van de kassa wilden we lokale goed doelen steunen. Dat is ‘Ieder kind zijn Sint’ en de fietsbib en Gullegem. Aan elk van hen schenken we 850 euro.” Het geld zal bij de actie nuttig besteed worden.