Kunstenaar herstelt kapotte muurtjes met Legoblokjes

“Nadat we eerder al op verschillende plaatsen muurschilderingen aanbrachten en elektriciteitskastjes pimpten, waren we op zoek naar een nieuwe manier om kunst op een laagdrempelige manier te kunnen aanbieden”, zegt schepen van Kunstenbeleid Kevin Defieuw (CD&V). De gemeente botste op Legokunstenaar Jan Vormann die sinds 2007 al overal in de wereld muurtjes op een kleurrijke manier opvult met Legoblokjes. “We gingen daarna in onze gemeente op zoek naar gaten in de muren, maar dat bleek niet evident. “Na goed zoeken vonden we toch negen plaatsen op drie locaties waar de kunstenaar aan de slag kan. Telkens ook in de omgeving van scholen, wat wel leuk is. Want zeker de kinderen zullen deze kunst wel kunnen waarderen.”