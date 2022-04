Kokopelli Festival keert terug en is opnieuw gratis

“Na enkele jaartjes pauze, waarin we de tijd kregen om wat te sleutelen aan onze interne werking, zijn we weer helemaal klaar om iedereen te ontvangen”, klinkt het bij de organisatie. Kokopelli is een festival dat toegankelijkheid, duurzaamheid en wereldburgerschap hoog in het vaandel draagt. “Net voor de pandemie waagden we de stap richting een nog toegankelijker festival en werden we voor de bezoeker volledig gratis. Het bleek een succes en dus gaat dit jaar voor de tweede keer het festival gratis door.” Het festival pakt ook elk jaar uit met één concreet thema. Dit jaar is dat kleding. “We stellen tijdens deze editie de textielindustrie in vraag.” Op de affiche prijken geen bekende namen, maar wel wereldmuzikanten zoals Dubioza Kolektiv, een Bosnische avant-garde dub-rockgroep die in 2014 al eens op het podium stond, en Orchestre International du Vetex, een lokale feestfanfare. Naast de muzikale optredens is er ook animatie. Zo kunnen kinderen aan action weaving doen. Dat is een soort haken met gekleurde touwen. Verder kan je ook ontdekken wat je allemaal met een lege melkdoos kan maken, is er een fotobooth, een mobiel naaiatelier, kun je bijenwasdoeken maken en is er een Afrikaanse modeshow. Het festival vindt plaats in en rond de gerenoveerde hoeve ‘t Goet Te Wynckele langs de Peperstraat.