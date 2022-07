Koe komt vast te zitten in gracht, opmerkzame jogger verwittigt hulpdiensten

Een jogger die langs de Leie wilde joggen en daarvoor het baantje op het uiteinde langs de Kloosterstraat nam, merkte zaterdag voormiddag omstreeks 10 uur op dat een koe vast zat in de gracht. “Ze was rustig maar zat duidelijk vast in de modder”, vertelt de jogger. “Ik wist niet meteen bij wie ik moest aankloppen en dus heb ik naar de politie gebeld.” Ook de brandweer werd opgeroepen om het dier uit zijn benarde situatie te helpen.

Ondertussen was ook de landbouwer gearriveerd. Er werd een touw rond de koe gespannen en vastgemaakt aan een landbouwvoertuig. Daarmee reed de boer achteruit om het dier te helpen om uit de gracht te klauteren. Na enkele pogingen lukte dat uiteindelijk. “Onze koeien kennen de weide maar al te goed en in 30 jaar is dit nog nooit gebeurd. Drinken doen ze op een andere plaats, maar ze moet met haar poten in het water geschoven zijn. De koe eruit halen was niet zo evident. Te hard trekken mag je niet doen of je breekt haar gewrichten. Gelukkig is alles goed gekomen. We zullen nu wel een lint spannen zodat dit niet meer kan gebeuren.”