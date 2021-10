Kinderen, knutsel zelf je CO2-meter ineen: uitgeverij ontwikkelt bouwpakket voor scholen

“Door de coronacrisis zijn scholen massaal CO2-meters beginnen kopen”, vertelt zaakvoerder en industrieel ingenieur Niels De Vlieger. “Maar CO2-meters kosten vaak veel geld en dan moet je nog geluk hebben dat het toestel volledig in orde en genormeerd is. Het frustreerde me en dus ging ik aan de slag.” De uitgeverij heeft nu een bouwpakket samengesteld om individueel of klassikaal een eigen CO 2-meter te maken. “We hebben de theorie in boekjes en bieden daarnaast ook alle middelen aan waarmee leerlingen aan de slag kunnen. Alles wat je nodig hebt om zo’n CO2-meter te bouwen zit er in, van soldeerbouten, een printplaat, vocht- en temperatuursensor, display tot een USB-kabel” Op die manier is alles kant en klaar aangeboden. Het is erg actueel, en de leerlingen en leerkrachten leren bij en hebben er ook nog iets aan. Het is trouwens niet zomaar een CO2-meter, maar een perfect werkend en genormeerd exemplaar met een NDIR CO2-sensor.”

Veel interesse van scholen

Het bouwpakket is ideaal voor leerlingen vanaf 10 tot 14 jaar en kadert in een project van enkele weken rond het thema ‘De luchtkwaliteit in mijn klas en hoe daarmee om te gaan’. “De huidige problematiek rond de luchtkwaliteit biedt erg veel kansen voor scholen om zelf met leerlingen aan de slag te gaan”, vertelt Niels. We hebben het project uitgetest in het eerste jaar secundair van de Broederschool in Roeselare. Bij een online infosessie schreven zo’n 50 scholen zich al in en toonden erg veel interesse. De bedoeling is om dit nu uit te rollen in verschillende scholen over heel Vlaanderen. “Het feit dat we deze CO 2 meters kunnen maken met onze eigen gemotiveerde leerlingen is enkel een meerwaarde", zegt directeur Vincent Claerhoudt van de Broederschool in Roeselaer. “Het is de bedoeling om met die leerlingen van de 1 ste graad het project te doorlopen en achteraf elk klaslokaal uit te rusten met één CO 2- meter.”