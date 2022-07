Kijk ‘The Mountain Between Us’ in open lucht op provinciedomein Bergelen

SINT-ELOOIS-WINKEL Diverse optredens en kunstmarkt tijdens Vlaanderen Feest, het is tevens kermis

Onder de noemer L!NKEDiNG! vindt op zondag 10 juli in Sint-Eloois-Winkel na twee jaar niet door de pandemie Vlaanderen Feest plaats. In en rond GC DE L!NK zijn er diverse optredens. Op het Sint-Hubrechtsplein is er een kunstmarkt met zo’n 35 deelnemers. Het is tevens kermis. Voor het programma is er telkens een beurtrol per deelgemeente.

