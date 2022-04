Juwelenontwerpster Lieselot (39) laureate voor Ambachtsvrouw van het jaar: “Zou enorm mooie erkenning zijn”

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat. © Maxime Petit

Tien vrouwen zijn genomineerd uit zo’n 300 inzendingen van over heel België om mee te dingen naar de titel van Ambachtsvrouw van het jaar. Sinds 2006 zet de wedstrijd Ambacht in de Kijker ambachtslieden in de kijker door elk jaar één persoon uit te roepen tot dé ambachtspersoon van het jaar. Voor het eerst is de wedstrijd specifiek gericht op vrouwen. “Maar liefst 41 procent van de ambachtelijke beroepen wordt uitgevoerd door vrouwen”, klinkt het bij de jury die dinsdag het atelier van Lieselot uit Gullegem kwamen bezoeken.

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat. Een greep uit haar collectie. © Maxime Petit

LunaLotta

Lieselot Geeregat werkte 18 jaar als grafisch vormgever. “Maar sinds kleins af aan ben ik gepassioneerd door juwelen”, vertelt Lieselot. “Toen was dat vooral kralen samen steken, nam ik overal mijn schetsboek mee en gaandeweg groeide die passie. 11 jaar geleden ben ik begonnen met juwelen te maken in bijberoep. Vier jaar geleden richtte ik LunaLotta op om als juwelenontwerpster naar buiten te komen. Nu kan ik zeggen dat ik voltijds bezig ben met het maken van juwelen. Mijn man is messensmid en ook via zijn werkmethodes blijf ik experimenteren. Ik heb af en toe kleine collecties, maar ik maak vooral juwelen op maat van de klant. Dat gaat vooral over rouwjuwelen waarbij assen van geliefden verwerkt zijn en of goud van juwelen van de overledene.”

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat showt hier een moedermelksteen. © Maxime Petit

“Wat ook meer en meer een trend is, zijn moedermelkjuwelen. Ik ben ook één van de enige die zo’n juwelen kan maken. Dat zijn juwelen met moedermelk inderdaad. Van de melkmoeder maak ik een poeder dat ik daarna omzet in een steentje. Ik maak emotioneel geladen juwelen met een verhaal. Ik luister ook altijd naar de klant om te horen welk verhaal het voor hem of haar betekent. Aan de hand daarvan maak ik een ontwerp, daarmee maak ik het verschil, denk ik.”

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat werkt met geconserveerd moedermelkpoeder om juwelen te maken. © Maxime Petit

Bij de andere ambachten dit jaar zitten bijvoorbeeld een mandenvlechtster, een restauratrice van keramiek, een kleurenfabrikant en een suikerbakker. De prijsuitreiking gaat door op 21 juni in het oude stadhuis van Leuven. De ambachtsvrouw van het jaar wint een geldprijs van 3.200 euro.

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat. Een greep uit haar collectie. © Maxime Petit

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat. Een greep uit haar collectie. © Maxime Petit

Volledig scherm Edelsmid Lieselot Geeregat. Een greep uit haar collectie. © Maxime Petit