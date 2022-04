Jurgen (46) zeven keer geflitst in Namen in drie maanden tijd terwijl hij er nog nooit was: “Drie boetes zijn gelukkig al geseponeerd”

Menen / Wevelgem / Wervik Vaccinatie­cen­tra Menen en Wevelgem gaan in ‘waakfase’

De vaccinatiecentra in Menen en Wevelgem gaan vanaf 1 mei in een zogenaamde waakfase. De werking wordt verder gezet maar het vaccineren gebeurd op kleinere schaal. “Zowel het Klooster in Wevelgem als een deel van Park Ter Walle blijven distributie- en vaccinatiepunten”, zegt programmamanager Gilles Deschepper.

29 april