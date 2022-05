Jurgen (46) werd zeven keer geflitst in Namen in drie maanden tijd, maar is daar nog nooit geweest: “Drie boetes zijn gelukkig al geseponeerd”

Kortrijk AZ Groeninge krijgt mini MRI-scan­ner van LEGO: “Om kinderen te tonen wat er tijdens onderzoek gebeurt”

AZ Groeninge ging in februari op een oproep van LEGO in, om kans te maken op een miniatuur MRI-scanner. Met succes, want het Kortrijkse ziekenhuis kreeg nu de mini MRI. “Tof dat we er eentje hebben, het helpt om kinderen speels duiding te geven”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

28 april