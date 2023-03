Jumbo-Visma zorgt voor ongekende taferelen in Gent-Wevelgem, maar de ploeg heeft hogere doelen

Oven vat vuur in houtzage­rij

Bij het houtverwerkingsbedrijf Callens African Woods in de Waterstraat in Lauwe, ontstond vrijdagmorgen brand in een oven. Dat zorgde al snel voor een grote rookontwikkeling. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle, maar bleef een ruime tijd ter plaatse tot alles terug veilig was. Niemand raakte gewond. Het is lang niet de eerste keer dat het bedrijf te maken krijgt met een brand.