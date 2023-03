Jorn Braekeveld (FC Gullegem) mist door last aan de lies komst van Eendracht Aalst: “Dokter is bang voor een sporthernia”

FC Gullegem speelt zondag thuis tegen Eendracht Aalst, een club met een rijke geschiedenis. De ex-eersteklasser blijft dit seizoen ferm onder de verwachtingen. De Ajuinen staan zesde. Gullegem is al vijf wedstrijden ongeslagen.

Het team van trainer Stefaan Deloose staat vierdelaatste. Met drie punten meer dan KVK Westhoek en twee meer dan RFC Wetteren. De talentevolle Jorn Braekeveld loopt er zondag op de Poezelhoek niet bij. “Ik heb last aan de lies en sukkel al redelijk lang daarmee”, klinkt het. “Op Zelzate riep de coach me op vijf minuten van het einde naar de kant want hij zag me regelmatig tasten naar de lies. Ik zocht een dokter op en hij is bang voor een sporthernia. Deze week neem ik een week rust en moet een echo voor meer duidelijkheid zorgen.”

“De komst van Aalst zorgt voor een superleuke affiche. De bezoekers brengen veel supporters mee. Het wordt geestig in ons sfeervol stadion. Ik hoop dat we winnen. Concurrent Westhoek moet naar hekkensluiter Erpe-Mere United en Wetteren speelt thuis tegen Zelzate. We staan op twee punten van KRC Harelbeke en ze spelen thuis tegen leider Lokeren-Temse.”

Sedert de trainerswissel telt Gullegem 8 op 15. “De trainingen zijn veel intensiever”, vergelijkt Braekeveld. “Op het middenveld spelen we nu in een ruit. De mentaliteit van de groep is ook verbeterd. We tonen ook meer mentale weerbaarheid. Een achterstand kunnen we nu ombuigen. Wat ons in het begin van het seizoen niet lukte.”

Indy Vancraeyveldt en Victor Van De Wiele waren zondag op KVV Zelzate geelgeschorst en zijn er dus weer bij. Opmerkelijk is het vertrek van aanvoerder en centrale verdediger Efram Vansuypeene (32) naar SV Loppem, momenteel laatste in tweede provinciale B.

Centrale verdediger Gauthier Van de Geuchte (27) komt over van derdeklasser SV Anzegem. Hij is iemand heel wat ervaring in het nationaal voetbal. Gauthier kreeg zijn jeugdopleiding bij AA Gent en speelde nadien vier jaar voor KRC Gent. Nadien volgden een jaar SC Dikkelvenne en drie seizoenen RFC Wetteren.

