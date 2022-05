Jongen (8) gewond nadat hij onder metalen deur terecht komt op binnenkoer van school

Het jongetje was zondagmiddag mee met één van zijn ouders naar de basisschool in Wevelgem. Terwijl zijn ouder aan het oefenen was bij een vlaggengroep in de school, was de jongen op de binnenkoer aan het spelen. Op die binnenkoer staat een oude metalen deur van een schoorsteen waar vroeger afval werd verbrand. Op een bepaald moment is de metalen deur losgekomen en op de jongen terechtgekomen. Het jongetje liep vooral verwondingen op in de borststreek en reageerde in eerste instantie niet meer. De hulpdiensten snelden ter plaatse om het jongetje de eerste zorgen toe te dienen. Hij werd nadien gewond maar in een stabiele toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, hij verkeert niet in levensgevaar.