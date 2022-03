Jongeman zwaargewond na buiteling op A19 in Wevelgem

Rond 6.15 uur reed de jongeman met zijn Volkswagen Golf op de snelweg van Ieper richting Kortrijk. Iets voorbij de oprit in Menen verloor hij de controle over het stuur en ging aan de linkerkant van de weg tegen de betonnen vangrails en de aarden middenberm. De wagen ging over de kop en kwam uiteindelijk terug op de vier wielen op de pechstrook tot stilstand. “De auto was me even voordien al voorbij gestoken”, aldus een automobilist die als één van de eersten aan het ongeval arriveerde. “Toen al zwalpte het voertuig wat heen en weer. Ik maakte er mijn vrouw nog attent op. Even later zagen we het verhakkelde voertuig staan. We stopten meteen en verwittigden de hulpdiensten. Een andere vrouw ontfermde zich wat over de jongeman tot hun aankomst.”