JC Ten Goudberge peilt naar online offline vrijetijdsgebruik van jongeren: “Om werking futurproof te maken”

Minstens vier extra laadpalen in de drie deelgemeen­ten

Er komen in Ledegem in de loop van dit jaar minstens vier extra laadpalen voor elektrische of hybride auto’s. De locaties zijn de Kloosterstraat en Kerkplein in Sint-Eloois-Winkel , Kerkwegel in Rollegem-Kapelle en Papestraat in Ledegem.