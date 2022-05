Jan Vanaudenaerde brengt voorstelling Titus in eigen garage, met plaats voor ... 17 man: “Hier zie ik tenminste emoties van toeschouwers”

In de garage van Jan Vanaudenaerde, achteraan de tuin van zijn woning, staan momenteel zeventien stoelen opgesteld. Zoveel mensen kunnen er kijken naar de voorstelling Titus, over een 14-jarige jongeman die zijn moeder verloor bij de geboorte. Een verhaal met heel wat tragiek, maar ook de nodige humor. “Je kan je afvragen of je met sommige zaken in de voorstelling mag lachen. Natuurlijk mag dat. Het publiek zal dat dan ook doen, zeker weten. In de loop van het stuk wordt immers duidelijk dat onze jonge vriend over een rijke fantasie beschikt”, zegt de acteur. Het stuk is geschreven door Jan Sobry (42), die onder meer al actief was bij gevestigde waarden als de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Theater Antigone en Compagnie Cecilia.