Ivy (47) start na 21 jaar als gerante samen met dochter (22) eigen broodjeszaak: “Had nood aan meer vrijheid”

“Je was de ‘papa’ van de ploeg, de leider die iedereen op sleeptouw nam”: vrienden en familie nemen afscheid van doelman Arne (25) op voetbalter­rein Winkel Sport

In en rond het strafschopgebied op het terrein van voetbalploeg Winkel Sport is zaterdagnamiddag massaal afscheid genomen van doelman Arne Espeel (25). Op die plek zeeg hij vorige zaterdagavond neer, seconden nadat hij een strafschop had gestopt. “Onze nummer 1 valt weg, maar we spelen geen wedstrijd meer zonder jou in onze gedachten”, zei kapitein en neef Emiel Debusseré.