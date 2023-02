Issey (23) sluit restaurant door lockdowns en energiecrisis: “Toen ik mijn voorschotfactuur kreeg, volgde er opnieuw een klap”

Het hamburgerrestaurant Big Wave Burgers langs de Menenstraat in Wevelgem heeft de deuren gesloten. Zaakvoerster Issey Ameye (23) focust zich nu op de foodtruck. “Soms denk ik: is dit het ondernemerschap? Maar ik doe dit veel te graag”, vertelt Issey.

In maart 2020 opende de jonge Issey Ameye vol goede moed haar hamburgerrestaurant SoCal Kitchen langs de Menenstraat in Wevelgem. Ze bracht op die manier de Californische keuken naar de gemeente, maar al snel werd ze geconfronteerd met lange verplichte lockdowns door de coronacrisis. Daarna volgde de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne.

Big Wave Burgers

Issey besloot om het restaurant in augustus vorig jaar enkele maanden te sluiten en timmerde samen met haar vader een foodtruck in elkaar. SoCal Kitchen werd in oktober vorig jaar omgedoopt tot Big Wave Burgers en ze ging er opnieuw vol goede moed tegenaan. “Soms denk ik: is dit het ondernemerschap? Maar ik doe dit veel te graag en blijf het met veel passie doen”, getuigde Issey in oktober nog bij ons.

Maar nu heeft ze toch beslist om het restaurant vaarwel te zeggen. “Toen ik de nieuwe voorschotfactuur voor mijn energie kreeg, was dat een nieuwe klap. Daarna hebben we knopen moeten doorhakken. Het is bijzonder jammer, maar ik ga nu vol voor de Foodtruck.” Issey verzorgt ondertussen de sociale media bij Immo Lietaer. “Dat valt perfect te combineren met de foodtruck in het weekend. Ik ben in volle voorbereiding voor de aankomende festivals, waaronder Sinksen in Kortrijk, Festival For Friends en Schippersweekend. Maar ook tal van privéfeestjes, zoals communiefeesten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.