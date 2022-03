INTERVIEW. Bernard Langedock (73), over zijn eerste Gent-Wevelgem na overname door Flanders Classics: “Zo’n groot deel van je leven geef je niet zomaar op”

Kortrijk/Aalst/Brugge/Gent/Oostende Badkamer­spe­ci­a­list Van Marcke houdt actie voor Oekraïne in alle 117 winkels in ons land: “Doneer hulpgoede­ren zoals medisch materiaal”

Badkamerspecialist Van Marcke roept personeel, installateurs én klanten op om hulpgoederen te doneren voor Oekraïne. Zo is er nood aan medisch materiaal. “Onze missie met Van Marcke is ‘We care for quality of life’. We hopen met onze actie Oekraïners wat meer levenskwaliteit te geven, in zover dat door de oorlog nog mogelijk is natuurlijk”, zegt PR-verantwoordelijke Iris Dochy.

23 maart