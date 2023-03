In tijden waar de ene na de andere bankautomaat verdwijnt... plaatst Wevelgem er als eerste gemeente zélf één

Actrice Leen Dendievel promoot Fine Food Box vol originele en smaakvolle Kortrijkse lokale producten

Na een zoektocht naar de ‘smaken van Kortrijk’ lanceren Designregio Kortrijk en Onderneem in Kortrijk de Fine Food Box. Met zes producten, verpakt in een door MADHOUSE ontworpen stijlvolle kartonnen doos. Fine Food Box is een origineel (relatie)geschenk of traktaat voor jezelf.