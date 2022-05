Iedereen wil een glimp van Remco opvangen tijdens Gullegem Koerse, dat hij tussendoor ook nog eens op zijn naam schrijft

Van overal kwamen ze dinsdag afgezakt naar Gullegem om een glimp op te vangen van Remco Evenepoel. Zelfs een supportersclub uit Luik zakte speciaal af voor de gelegenheid, nu hun held even in ons land te spotten is na zijn triomf in de ronde van Noorwegen. Maar de Gullegemse Roos Messiaen (72) was iedereen voor toen ze rond 12 uur zag dat Remco aan de bus werd afgezet door zijn mama. “Ik zat net op mijn terras macaroni te eten”, vertelt Roos die in het centrum van Gullegem woont. “Ineens zag ik Remco uitstappen uit de auto. Ik heb niet getwijfeld en ben meteen naar beneden gelopen en heb hem om een handtekening gevraagd. Hij deed het meteen en was erg vriendelijk. Ik kom altijd kijken naar Gullegem Koerse, ik geniet enorm van de sfeer en de renners. Ik heb een hele agenda vol met handtekeningen. Vroeger was het vooral om Tom Boonen te doen. En toen Cancellara hier afscheid kwam nemen heb ik over zijn bips kunnen wrijven. Wie kan dat zeggen?”, lacht Roos.”