Huis onbewoonbaar na felle badkamerbrand: “Mijn elektrisch vuurtje stond nog aan”

Wevelgem Aantal bankautoma­ten in België gehalveerd, Moorsele zit sinds september zonder automaat: “Ook in Gullegem gaan we van vijf naar twee tegen 2024"

Het aantal geldautomaten is in ons land in acht jaar tijd gehalveerd. Steeds meer deelgemeenten komen daardoor zonder geldautomaat te zitten. In Moorsele is dat al het geval, ook in Gullegem zullen er nog slechts twee overblijven. “We ijveren bij de banken voor het behouden van geldautomaten, maar we botsen op een muur”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V).

20 december