Huis onbewoonbaar na brand: “Tuur is 88 maar gooide zelf het brandende elektrisch deken naar buiten”

Roeselare Ochtendlij­ke verkeers­hin­der aan station door gieten van beton voor nieuwe fietsen­stal­ling

De nieuwe fietsenstalling aan de achterkant van het station krijgt stilaan vorm. Op woensdag 1 februari wordt er beton gegoten. Om dit te kunnen doen, is het nodig om de betonpomp even in de Beversesteenweg te plaatsen. Dit zal woensdagochtend tussen 5 en 7 uur, dus voor de ochtendspits, voor wat hinder zorgen. In die tijdspanne is er woensdag tussen het busstation en de rotonde aan de Beversesteenweg geen doorgaand verkeer mogelijk. De Mariastraat wordt tijdelijk van richting gekeerd. Zo kan het verkeer uit de Ardooisesteenweg via de Mariastraat naar de Beversesteenweg. Wie in de Ardooisesteenweg tussen de Mariastraat en het busstation woont of werkt zal tijdelijk kunnen keren om z’n weg via de Nijverheidsstraat of Mariastraat verder te zetten. Tot slot zal ook doorgang via de slagboom in de Jules Lagaelaan niet mogelijk zijn. Vanaf 7 uur moet alle verkeer opnieuw normaal verlopen.

31 januari