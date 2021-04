“Het leek een grap, tot ze dat scheermes op mijn keel zetten”: Elias (19) overvallen op trein

Bissegem Vijftiger vrijgespro­ken voor ‘bom’ aan voordeur ex-schoonmoe­der

26 april Hij dreigde er via sms eerst mee zijn ex een kopje kleiner te maken en een bom aan de deur van zijn ex-schoonmoeder te leggen. Toen hij wat later een half opgeblazen bal aan die deur legde, was er paniek. Toch had een 53-jarige man uit Bissegem (Kortrijk) geen kwade bedoelingen en sprak de rechter hem vrij voor een dreigende bomaanslag.