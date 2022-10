Het aanbod op de markt was maar pover, vond Lien, en dus ontwikkelde ze zelf een reflecterende fietshelm

wevelgemLien Degrauwe uit Wevelgem lanceert met Swivvle een nieuw merk fietshelmen. Ze slaagde erin om samen met een fabrikant van fietshelmen het principe van de lichtgevende strookjes op fluohesjes in fietshelmen te verwerken. “Op die manier hoef je niet verkleed als kerstboom op de fiets te stappen, om tóch goed gezien worden in het verkeer.”

Het idee voor de fietshelmen kreeg Lien door haar eigen gezin. “Mijn kinderen zijn stilaan oud genoeg om alleen de baan op te trekken met de fiets”, vertelt ze. “Toen ik het bestaande aanbod bekeek om te zorgen dat ze gezien zijn in het verkeer, vond ik het eerlijk gezegd maar pover. Je vindt vooral heel veel fluo en lichtjes, waardoor je er als fietser of voetganger al snel uitziet als een halve kerstboom. Logisch dat oudere kinderen die dingen niet willen dragen, want ze zijn niet cool en modieus. Terwijl ze dat net wél zouden moeten zijn. Fietsers mogen geen drempel ervaren om veilig rond te rijden.”

Volledig scherm Swivvle is een bedrijf dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het vaandel draagt. De fietshelmen reflecteren. © Maxime Petit

Lien contacteerde een fietshelmfabrikant uit China, met de vraag of die de reflectietechnologie niet kon verwerken in een fietshelm. “Dat is het principe dat gebruikt wordt bij fluohesjes: daarop vind je van die grijze strookjes die oplichten van zodra er licht op schijnt. Ik had gevraagd of hij die technologie kon verwerken in de basisgrondstof. Dat was onmogelijk, zei de fabrikant eerst. Maar in samenwerking met een professor chemie hebben we gedetailleerde instructies gestuurd hoe ze dat daar best aanpakten, en het is uiteindelijk toch gelukt.”

Het resultaat: een stevige maar sober uitziende fietshelm, die oplicht in het donker. “We kunnen hem aanbieden in vier kleuren: blauw, roze, grijs en wit. De helm is superlicht, je merkt het amper dat je hem op hebt. Hij is gecertifieerd om te gebruiken met speed pedelecs, omdat hij bestand is tegen een impact van 45km per uur.”

Volledig scherm Swivvle heeft ook lichtgevende paraplu's. © Maxime Petit

Swivvle is klaar voor de volgende stap. “Ik ga momenteel langs bij fietsspeciaalzaken om te vragen of ze onze helmen in hun aanbod willen opnemen. Daar reageren ze enthousiast. De kostprijs, 179 euro, is heel interessant voor de kwaliteit die je ermee in huis haalt. Binnenkort beginnen we te produceren, in het voorjaar van volgend jaar zal je de helmen in het straatbeeld kunnen zien.”

Volledig scherm De fietshelmen reflecteren. © Maxime Petit

Ook particulieren kunnen de helm bestellen, volgens een prefinancieringsprincipe. “Voor ons is dat ook handig omdat we op deze manier beter kunnen inschatten welke kleur en welke maat er het meeste vraag naar is en die we dus het meest en het minst moeten laten fabriceren.” Dat kan via https://www.indiegogo.com/projects/swivvle/x/28765228#/.

In een volgende fase zou het mogelijk zijn om met partners zoals bijvoorbeeld Studio 100 samen te werken, om afbeeldingen op de helmen te laten zetten. “Maar we hebben gekozen om daar nu nog even mee te wachten, en vooral ons merk op zich te lanceren nu.”

Volledig scherm Swivvle is een bedrijf dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het vaandel draagt. De fietshelmen reflecteren. © Maxime Petit

