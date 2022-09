Hele weekend Bascuulfeesten Open Air met ook een kidsfuif

De Bascuulfeesten in openlucht gaan vrijdag, zaterdag en zondag door op het grasveld van de sporthal langs de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele. Vrijdagavond wordt gestart met een knalfuif van formaat met onder andere Idiots en DR. Lektroluv. Zaterdagnamiddag is er een kidsfuif met onder andere een springkasteel, grote animatiespelen, kleuren, knutselen en nog meer. Er is een inkomprijs van 2,5 euro per kind voor een drankje en een ijsje. Voor de ouders is er een bar voorzien. Tijdens de kidsfuif is er ook een kubbtornooi. Hiervoor dien je je wel op voorhand in te schrijven, deelnemen kost 15 euro per team met maximum 6 leden. Zaterdagavond gaat het dak dat er voor de gelegenheid niet is, opnieuw af met onder andere het dj-duo Medaase en Used. Op zondag kan je uitkateren met ‘Zwin an’t Spit’.