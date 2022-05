Habitat opent als eerste een mobiel immokantoor: “Om klanten op afstand sneller te kunnen bedienen”

“Het idee voor het mobiel kantoor kwam er toen Jason, onze makelaar in regio Ieper-Poperinge, aansloot”, vertelt zaakvoerder Emmanuel louf. “Hij was overtuigd van ons concept maar worstelde met één probleem. Zijn klanten moesten tot in Wevelgem komen om een compromis te tekenen. Een compromis tekenen bij ons is een beleving. Daar komt een vers getapt pintje bij aan te pas, een losse babbel aan de bar en uiteindelijk wordt de krabbel gezet. We willen die beleving ook op andere locaties garanderen en zo kwam het idee van een mobiel kantoor. We brengen de Habitat-beleving tot bij de mensen.”

Volledig scherm Het nieuwe mobiele immokantoor van Habitat is ook een aangename werkplek voor de makelaars © Habitat

In de mobilhome is plaats voor zeven personen met leuke zeteltjes en de mogelijkheid om een pintje te drinken of koffie te zetten. “Het is tegelijkertijd ook een aangename werkplek voor onze makelaars. Elke Habitat-makelaar kan de mobilhome reserveren. We zullen ook wekelijks aanwezig zijn op lokale markten. Dan kunnen mensen met al hun vragen over vastgoed terecht bij de lokale makelaar.”

Volledig scherm Het nieuwe mobiele immokantoor van Habitat © Habitat

Zonnepanelen

Mijn Habitat wil ook zo duurzaam mogelijk werken. “Op onze mobilhome liggen zonnepanelen op het dak die een zware lithium batterij opladen. Zo kunnen we volledig zelfvoorzienend werken. In de mobilhome zijn ook elektrische steps aanwezig voor korte verplaatsingen. Verder werken we voor 95 procent digitaal. Enkel de compromissen zijn uiteraard nog op papier.”

Volledig scherm Het nieuwe mobiele immokantoor van Habitat © Habitat