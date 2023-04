Grensleie Smikkelfietstocht op 8 en 9 mei en start in Wevelgem

Op zoek naar katerfood in Kortrijk? Bockie De Repper tipt deDingen, Paul’s Boutique, Sofia, De Blauwe Frituur en Choclo

Bockie De Repper (38) start op zijn succesvol YouTubekanaal een tweede seizoen van Master in de Katerologie. De vlogger trekt eerst naar Kortrijk, om er gerechten te zoeken om een kater te verzachten. Het brengt Bockie De Repper naar wereldcafé deDingen, hamburgerzaak Paul’s Boutique, pizzeria Sofia, De Blauwe Frituur én het nieuwe restaurant Choclo. Voor welke gerechten kiest de vlogger er? We gaan er verder op in, voor wie (al te vaak) te diep in het glas kijkt.