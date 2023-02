Gratis energiebeurs in LDC’s Het Knooppunt en Elckerlyc

De energiebeurzen komen er nadat de energieprijzen vorig jaar enorm gingen stijgen. Gelukkig zijn die prijzen ondertussen opnieuw wat gezakt. Op de energiebeurzen is iedereen welkom die een vraag heeft over energie en hoe beter te besparen. Een team van experts zal proberen alle vragen rond energieleveranciers, sociale tarieven, besparingstips, renovatiewerken en zo meer te beantwoorden. Iedereen die komt wordt aangeraden om de laatste energiefactuur mee te nemen. Beide energiebeurzen gaan door op woensdag 1 maart. in LDC Het Knooppunt in Gullegem is dat vanaf 15 uur tot 17 uur, in LDC Elckerlyc vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur.