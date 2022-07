Gratis abonnement bij SV Wevelgem City voor elke inwoner: “Opnieuw volk naar het voetbalstadion lokken.”

SV Wevelgem City vierde het voorbije seizoen de promotie naar eerste provinciale. Toch ondervindt de club net als alle andere voetbalclubs dat het niet meer evident is mensen op een zaterdagavond of een zondagnamiddag naar het voetbalstadion te lokken voor een voetbalwedstrijd op provinciaal niveau. Het aanbieden van het gratis abonnement voor alle inwoners van Wevelgem en alle spelers van de club moet daar een duwtje in de rug geven. “Onze commerciële cel levert elk jaar schitterend werk met de organisatie van talrijke events rond de wedstrijden om zo meer beleving te creëren”, aldus Vincent Mispelaere. “Mensen willen meer dan voetbal alleen en daar neemt onze kantine als ontmoetingsplaats een belangrijke rol in. Tijdens het verlof is onze kantine helemaal vernieuwd. Er zijn nieuwe ramen geplaatst, het plafond is vernieuwd en boven de bar prijken grote schermen waar info, sponsors en in de toekomst zelfs live beelden van de wedstrijden zullen worden gedeeld. We mikken er resoluut op meer volk naar het stadion te lokken. Jonge mensen bv. die voor het uitgaan nog een wedstrijdje willen meepikken en in de kantine aan democratische prijzen een pint drinken. De kern bestaat voor meer dan 70% uit eigen opgeleide jeugdspelers waardoor je als supporter snel een ‘Wevelgem’-gevoel zal krijgen.”