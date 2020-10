Gezinsdrama in Gullegem: moeder doodt dochter op haar 17de verjaardag en stapt daarna uit het leven

Kortrijk Studio onbewoon­baar na brand in centrum Kortrijk: “Rook kwam tussen deursple­ten, precies zoals in een film.”

22 oktober In het centrum van Kortrijk heeft het donderdagavond gebrand in een studio op de eerste verdieping van een pand. Het vuur zorgde vooral voor rook en was snel onder controle. Tijdens de bluswerken moesten zes medebewoners buiten wachten. De getroffen studio is onbewoonbaar.