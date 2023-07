Doe mee aan zomerspe­len in Ring Kortrijk en maak kans op nieuwe fiets

De tijd dringt voor Summer Vibes. Deelnemen aan deze zomerspelen in het winkelcentrum Ring Kortrijk kan enkel nog tot en met maandag 31 juli. Hoofdprijs is een Muddyfox Colossus 200 fiets van SportsDirect. Geen onbelangrijk detail: de hoofdprijs is momenteel nog niet gewonnen…