“Om meter Marleen te steunen”: Woman in Action organi­seert opnieuw fietsevent voor lid dat zwaar ongeval had

De Roeselaarse wielerclub Woman in Action werkt zich voor het tweede jaar op rij in het zweet voor de Ingelmunsterse Marleen Feys. Zij raakte enkele jaren terug verlamd door een noodlottige val met haar koersfiets. Met de Woman in Action Classic-fietstour op zaterdag 5 augustus hoopt de wielerclub waar Marleen meter van is zoveel mogelijk centen bijeen te rijven voor haar.