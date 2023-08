Feest- en avondmarkt al aan 47e editie toe

De feest- en avondmarkt die georganiseerd wordt door Dadizele Onderneemt samen met toerisme Dadizele is op 15 augustus aan de 47e editie toe. Vanaf 5.30 uur is iedereen welkom in de Ketenstraat voor een heuse rommelmarkt. Vervolgens is er om 10 uur een eucharistieviering in de basiliek en om 11 uur kan je terecht voor een hapje en een drankje in Gemeentelijk Domein ‘t Torreke. Vanaf 14 uur start de traditionele jaarmarkt met tal van standhouders in het centrum van Dadizele.