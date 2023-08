NET OPEN. Melanie gooit dinsdag deuren van Eethuis Camillus open: “Niet alleen lunch en koffie en taart maar ook afternoon tea”

Een klein jaartje had Melanie Vanstaen (41) nog om een woonhuis dat dateert uit 1900 om te toveren tot de tearoom van haar dromen. Op dinsdag 15 augustus opent ze langs de Roeselaarse poststraat Eethuis Camillus waar ze zich focust op lunches, desserts, brunches en ze introduceert er op vrijdag en zaterdag ook het concept van de typisch Britse afternoon tea. “Camillus is de naam van mijn grootvader. Hij gaf me de liefde voor ‘echt eten’ mee”, aldus Melanie.