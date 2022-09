Geniet zaterdag van openluchtcinema in provinciedomein Bergelen

De provincie organiseert wel vaker openluchtfilms in de provinciedomeinen onder de noemer ‘Cinema Under the Trees’. Zaterdag is het provinciedomein Bergelen aan de beurt. Aan het water wordt om 20 uur de familiefilm The Secret Garden getoond op groot scherm. Toegang tot de openluchtcinema kost vijf euro. Omdat de zomer nu definitief uit het land lijkt te zijn neem je best een trui of een jas mee. Je brengt ook best zelf een klapstoeltje mee als je niet op de grond wilt zitten.