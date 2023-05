Geniet van een uitgebreid buffet op Vaderdag bij Vijverhof

Hulpdien­sten houden grote rampoefe­ning op het vliegveld van Wevelgem

Op de luchthaven van Wevelgem hebben de hulpdiensten een grootschalige rampoefening gehouden. In het scenario waren twee passagiersvliegtuigen op het tarmac gebotst met elkaar waarbij gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers vielen. “Ons noodplan staat op papier, maar dat is theorie. Af en toe moet je het ook in de praktijk oefenen”, zegt voorzitter Filip Daems van de luchthaven.