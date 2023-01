Geniet van een hapje en drankje tijdens Moorsele Nieuwjoart

Ledegem Jonge schepen Emiel Debusseré in de voetsporen van zijn opa Firmin zaliger

Emiel Debusseré uit Sint-Eloois-Winkel wordt met ingang van het nieuwe jaar nieuwe schepen in Ledegem. Hij legde woensdagavond tijdens de gemeenteraad in aanwezigheid van zijn ouders de eed af. Vandaag is het zijn verjaardag. Emiel Debusseré treedt in de voetsporen van zijn opa Firmin Debusseré, die twaalf jaar burgemeester van Ledegem was en voor de Volksunie ook senator is geweest.

30 december