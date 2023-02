Gemeente zoekt gastgezinnen voor Afrikaanse medewerkers ‘Cycling out of Poverty’: “We dompelen hen onder in de sfeer van Gent-Wevelgem”

Moorslede Bokser en Standard-fan Jochen Dewolf (28) nieuwe uitbater van café De Vlaschaard: “Ik ben zeer sociaal en heel gemakke­lijk in de omgang”

Jochen Dewolf (28) is vandaag toe aan zijn vuurdoop als nieuw uitbater van volkscafé De Vlaschaard op de hoek van de Roeselaarsestraat en Marktstraat in Moorslede. De Lievensgemeente heeft er een …bokser als cafébaas bij. Jochen groeide op in Dadizele en woont in Beselare. “Ik ben hier vrij van brouwer en is dat een groot pluspunt”, zegt Jochen die in de voetsporen van zijn moeder treedt.

1 februari