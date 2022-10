Gemeente Wevelgem verlaagt 130 oversteekplaatsen: “Zo maken we het meer toegankelijk voor rolstoelpatiënten”

Kleine wieltjes van rolstoelen of kinderwagens komen vaak vast te zitten bij het oversteken en het op- en afstappen van het voetpad. En dus gaat de gemeente Wevelgem zo’n 130 oversteekplaatsen heraanleggen. “Alle borduren komen lager te liggen dan twee centimeter zodat rolstoelgebruikers vlot op en af kunnen”, zegt schepen van Mobiliteit Lobke Maes (CD&V. “We zullen ook de straatkolken, ofwel de putjes, verplaatsen waar nodig.” De eerste oversteekplaatsen die worden aangepakt zijn in Gullegem, daarna komen ook Moorsele en Wevelgem aan de beurt. De werken zullen één jaar in beslag nemen en de gemeente investeert hiervoor iets meer dan 300.000 euro.

Meer Mobiele Gemeente

Wevelgem werd maandag ook samen met Gent en Koekelare door Vlaams minister van Mobiliteit Lydie Peeters (Open VLD) uitgeroepen tot Meer Mobiele Gemeente / Stad in 2022. Wevelgem haalt hierdoor 50.000 euro binnen als beloning voor de inspanningen die de gemeente levert om de toegankelijke mobiliteit te verhogen. Om kans te maken op de prijs moesten de lokale besturen een dossier indienen. Wevelgem haalde het voor Ieper en Oudsbergen. “Uiteraard zijn we trots op deze erkenning”, zegt schepen Lobke Maes. “Een vakjury geeft ons een score van 84 op 100, een mooi cijfer. Het verlagen van de oversteekplaatsen is één ding. We hebben ook nieuwe verhoogde fietspaden aangelegd in de Roeselarestraat, en binnenkort ook in de Warande- en Overheulestraat. Er zijn ook de gescheiden fietspaden in de industriezone Gullegem)-Moorsele, binnenkort ook Bergelen en de heraanleg van de voetpaden. We zijn duidelijk op de goede weg en werken verder aan een betere en toegankelijke mobiliteit.”