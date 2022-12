Gemeente Wevelgem danst samen het nieuwe jaar in de Kleine Porsies

Roeselare Knipoogje zoekt recent Roeselaars fotomateri­aal

Knipoogje is op zoek naar foto’s van Roeselare die dit jaar gemaakt zijn. De Roeselaarse fotoclub werkt momenteel, binnen het gesubsidieerd project ‘talentontwikkeling in de amateurkunsten’ van het departement Cultuur, Jeugd en Media, aan een totaalconcept RSL 20.22. “Het is de bedoeling om een representatief beeld te realiseren van onze sterk vernieuwende centrumstad”, vertelt voorzitter Ludo Kindt. “Naast de inbreng van de clubleden wordt uitgekeken naar de input van stad- en streekgenoten die interesse hebben voor ons actueel stadsbeeld. Als er mensen zijn die boeiende, originele of verrassende foto’s hebben van Roeselare die gemaakt zijn in 2022, kunnen zij die insturen tot eind dit jaar. Hoe meer input, hoe meer keuze en hoe rijker het resultaat.” Foto’s insturen kan via avmakers@knipoogje.be. Alle inzenders worden verder op de hoogte gehouden van de evolutie van het project. De presentatie ervan is voorzien in mei 2023.

