Gemeente organiseert ‘Terug naar school, op de fiets’-namiddag

WERVIK Coureur Local in de tuin van het Nationaal Tabaksmuse­um: van ‘Tjeppen’ Demuysere tot Jesse Vandenbulc­ke

In de tuin van het Nationaal Tabaksmuseum en deels ook langs de Leieboorden in Wervik is er tot eind augustus de prachtige openluchttentoonstelling Coureur Local. Diverse plaatselijke wielercoryfeeën van vroeger en nu staan er centraal. Een flink deel gaat ook over de geschiedenis van destijds Gent-Wervik en nu de Omloop van de Grensstreek, de sportieve afsluiter van de vijfdaagse zomerkermis in augustus. De expositie loont alvast de moeite.

19 juli