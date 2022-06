Gemeente lanceert nieuwe geocacheroute op 19 juni

Menen Spaarpot­dief slaat toe in handelsza­ken: “We sparen voor het goede doel en dan loopt die kerel er zomaar mee weg”

De politie voert een onderzoek naar een spaarpotdief die de voorbije maanden al verschillende keren heeft toegeslagen in handelszaken in Menen. Maandag was dat het geval in bakkerij Barlis langs de Ieperstraat, vorige week bij Snack & ’n Beete, vlakbij de Markt. “Een geluk dat we dit keer onze spaarpot hadden vastgekleefd, of hij was er weer mee weg”, zegt bakkerin Liselotte Dewitte.

