Gemeente koopt woning op kruispunt aan om het te slopen: “Voetpad toegankelijker maken”

Veldlopen Steven Casteele na overwinnin­gen in Poperinge en Ieper: “Ik voel me eindelijk opnieuw wat atleet”

Afgelopen weekend werd voor het eerst in drie jaar opnieuw een veldloop georganiseerd in Ieper. De 57ste editie van de Grote Prijs Stad Ieper kreeg met Steven Casteele toch wel een mooie naam op de erelijst. De Gullegemnaar, die sinds dit jaar in de kleuren van AV Roeselare loopt, is aan zijn zoveelste comeback bezig en toonde in Ieper dat hij stilaan opnieuw boven water aan het komen is. “Ik kom van heel ver terug”, klinkt het.

9 februari