Geld afhalen bij bankautomaat in Moorsele kan opnieuw vanaf woensdag of donderdag

“Koude sauzen zonder vet en suikers, die niet blijven plakken”: Karim (40) en Caëtan (39) veroveren wereld met Yum-it

Tegelijk én levensgenieter zijn én evenwicht zoeken in voedingsgewoonten. Die spreidstand bracht Karim Mameche en Caëtan Garcia op het idee om koude sauzen zonder vet en toegevoegde suikers te ontwikkelen, vegan en gluten vrij. “Met een zo goed mogelijk nagebootste tot zelfs betere smaak, vergeleken met traditionele sauzen”, zeggen de enthousiaste initiatiefnemers. Yum-it ligt al in supermarkten in West- en Oost-Vlaanderen. Het buitenland lonkt. Zelfs de NAVO lust hun sauzen.