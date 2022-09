Geen 10 maar wel ruim 100 kilogram cocaïne gevonden na tip van alerte passant

Een alerte passant had maandag gezien hoe op de parking van een bedrijf enkele pakketjes werden overgeladen van een bestelwagen naar de laadruimte van een oplegger met Engelse nummerplaat. De man, die ook op de industriezone werkt, vond dat verdacht en belde de politie. Die kon even later de vrachtwagen aan de kant zetten, langs de Muizelstraat in de buurt van het bedrijf Delta Light. In de laadruimte vond een speurhond iets meer dan 10 kilogram cocaïne aan.