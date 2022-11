Geef je kleding een tweede leven tijdens workshop ‘pimp je kleerkast’

Komende zaterdag kun je je kledingstuk een tweede leven geven. Naaien, borduren of je eigen ontwerp drukken op je t-shirt met de heatpress: het kan allemaal. Ondertussen kun je ook van alles laten herstellen tijdens het Repair Café, of genieten van een drankje, stukje taart, streepje muziek of de live-uitzending van Radio Quindo. Afspraak op zaterdag 12 november vanaf 14 uur in Big Bang Wetenschapbad (Vanackerestraat 16) in Wevelgem. Inschrijven kost 4 euro en kan via dit formulier. Meer info vind je op Facebook.