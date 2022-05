Gasfles van veldkanon ontploft in laadbak van tractor: bestuurder schrikt zich een hoedje

MoorseleOp de Kezelberg in Moorsele, vlakbij Floralux, deed zich zaterdag een merkwaardig incident voor. Een gasfles ontplofte, in de laadbak van een tractor. Niemand raakte gewond, de brand die ontstond was snel onder controle.

Een landbouwer had rond 16 uur op een akker in de buurt een veldkanon opgehaald, net als de twee gasflessen die daarbij horen. Zoals de man dat al honderden keren heeft gedaan, legde hij het materiaal in een laadbak achteraan zijn tractor. Daarna vertrok hij. “Maar blijkbaar was één van die gasflessen niet volledig dichtgedraaid”, zegt een brandweerofficier ter plaatse. “Daardoor kwam het plots tot een ontploffing, gevolgd door brand.” Dat gebeurde vlak voorbij het kruispunt met de Ieperstraat, ter hoogte van het tankstation. “De chauffeur reageerde erg verstandig en stopte pas even voorbij het tankstation, terwijl er brand was in zijn laadbak. Hij parkeerde netjes langs de weg.”

Brandende gasfles

De knal schrikte de buurt op. “Toen ik buiten kwam, zag ik in de laadbak van de tractor een steekvlam die maar bleef branden”, vertelt een buurtbewoner. “Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse.” De brand was intussen overgeslagen naar een haag maar verdere uitbreiding kon worden voorkomen. “We lieten geen verkeer meer door om veilig te kunnen werken en slaagden er even later in om de brandende gasfles dicht te draaien”, zegt de brandweerofficier. “Daarna hebben we de twee gasflessen uit de laadbak gehaald en afgekoeld.” De schade door de explosie en brand bleven beperkt tot de laadbak en het materiaal dat er in lag.

Serieuze verkeershinder

Toen het gevaar was geweken, werd opnieuw verkeer doorgelaten in de richting van Menen. Wie richting Roeselare wou, moest links of rechts via de Ieperstraat. Het gelegenheidssluipverkeer zorgde voor nogal wat problemen in de Ter Kommerenweg waar het over een langere afstand onmogelijk is om voertuigen te laten kruisen.

Volledig scherm De brandweer haalde de twee gasflessen uit de felbeschadigde laadbak van de tractor, op de Kezelberg in Moorsele. © Hans Verbeke