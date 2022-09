Franse broers gewond na crash tegen elektriciteitspaal

Broers Stephane / (47) en Emanuel L. (43) uit Tourcoing reden zaterdagavond in de Wittemolenstraat in de richting van Moorsele. Omstreeks 21 uur liep het volledig verkeerd. In een flauwe bocht naar links verloor de bestuurder de controle van zijn auto en week uit naar rechts. Ze gingen kwamen daarna in de gracht terecht en crashten zwaar tegen een elektriciteitspaal. De hulpdiensten snelden ter plaatse om beide inzittenden uit hun verhakkeld voertuig te bevrijden. Dat bleek geen makkelijke opdracht. De brandweer moest eerst een deel van de auto ontmantelen om tot bij de slachtoffers te geraken. Na zo’n 45 minuten slaagden ze erin om beide inzittenden te bevrijden. Ze bleven de hele tijd bij bewustzijn en werden gewond afgevoerd naar het AZ Delta in Rumbeke. Beiden verkeren niet in levensgevaar. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Wittemolenstraat urenlang afgesloten tussen Ter Gracht en de Dadizelestraat.