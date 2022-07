Fly-in op vliegveld Moorsele is schot in de roos: een massa bezoekers vergaapt zich aan uitgebreide collectie vliegtuigen

WERVIK Juf Nicole verlaat na ruim veertig jaar het onderwijs: “Ik leer ‘mijn volk’ lezen en schrijven”

Het zijn haar laatste dagen in het onderwijs voor Juf Nicole Coene uit Wervik. Meer dan veertig (!) jaar gaf ze les in het eerste of tweede leerjaar. Voor de ontwikkeling van het kind is het eerste leerjaar erg belangrijk. “Ik leer ‘mijn volk’ lezen en schrijven”, lacht ze. “Als leerkracht is het belangrijk om veel geduld hebben. Van kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar is voor de meeste kinderen een grote stap. De manier van werken is heel anders.”

28 juni